Информация за цената за COMFY (DCP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 24-часов нисък $ 0.00000986 $ 0.00000986 $ 0.00000986 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000095$ 0.0000095 $ 0.0000095 24-часов висок $ 0.00000986$ 0.00000986 $ 0.00000986 Рекорд за всички времена $ 0.0000985$ 0.0000985 $ 0.0000985 Най-ниска цена $ 0.00000729$ 0.00000729 $ 0.00000729 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +2.49% Промяна на цената (7д) -21.75% Промяна на цената (7д) -21.75%

Цената в реално време за COMFY (DCP) е$0.00000974. През последните 24 часа DCP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000095 до най-висока стойност $ 0.00000986, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCP е $ 0.0000985, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000729.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DCP има промяна от -0.10% за последния час, +2.49% за 24 часа и -21.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за COMFY (DCP)

Пазарна капитализация $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на COMFY е $ 9.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCP е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.74K.