Информация за цената за Comet Portfolio (COMET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00289967 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -7.78% Промяна на цената (1д) -2.86% Промяна на цената (7д) -6.12%

Цената в реално време за Comet Portfolio (COMET) е--. През последните 24 часа COMET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COMET е $ 0.00289967, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COMET има промяна от -7.78% за последния час, -2.86% за 24 часа и -6.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Comet Portfolio (COMET)

Пазарна капитализация $ 69.81K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 69.81K Циркулиращо предлагане 999.77M Общо предлагане 999,770,591.8633856

Текущата пазарна капитализация на Comet Portfolio е $ 69.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COMET е 999.77M, като общото предлагане е 999770591.8633856. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 69.81K.