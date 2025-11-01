Информация за цената за Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 26.44 $ 26.44 $ 26.44 24-часов нисък $ 27.84 $ 27.84 $ 27.84 24-часов висок 24-часов нисък $ 26.44$ 26.44 $ 26.44 24-часов висок $ 27.84$ 27.84 $ 27.84 Рекорд за всички времена $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Най-ниска цена $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Промяна на цената (1ч) +0.76% Промяна на цената (1д) +2.04% Промяна на цената (7д) -5.12% Промяна на цената (7д) -5.12%

Цената в реално време за Comcast xStock (CMCSAX) е$27.78. През последните 24 часа CMCSAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 26.44 до най-висока стойност $ 27.84, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CMCSAX е $ 34.79, а най-ниската цена за всички времена е $ 25.94.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CMCSAX има промяна от +0.76% за последния час, +2.04% за 24 часа и -5.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Comcast xStock (CMCSAX)

Пазарна капитализация $ 187.65K$ 187.65K $ 187.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 986.91K$ 986.91K $ 986.91K Циркулиращо предлагане 6.76K 6.76K 6.76K Общо предлагане 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Текущата пазарна капитализация на Comcast xStock е $ 187.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CMCSAX е 6.76K, като общото предлагане е 35546.76455512. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 986.91K.