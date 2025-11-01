Информация за цената за COMBO (COMBO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016005 $ 0.00016005 $ 0.00016005 24-часов нисък $ 0.00016292 $ 0.00016292 $ 0.00016292 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016005$ 0.00016005 $ 0.00016005 24-часов висок $ 0.00016292$ 0.00016292 $ 0.00016292 Рекорд за всички времена $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Най-ниска цена $ 0.00016005$ 0.00016005 $ 0.00016005 Промяна на цената (1ч) +1.24% Промяна на цената (1д) +1.32% Промяна на цената (7д) -96.22% Промяна на цената (7д) -96.22%

Цената в реално време за COMBO (COMBO) е$0.00016328. През последните 24 часа COMBO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016005 до най-висока стойност $ 0.00016292, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COMBO е $ 5.44, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COMBO има промяна от +1.24% за последния час, +1.32% за 24 часа и -96.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за COMBO (COMBO)

Пазарна капитализация $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K Циркулиращо предлагане 82.38M 82.38M 82.38M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на COMBO е $ 13.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COMBO е 82.38M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.33K.