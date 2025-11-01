Информация за цената за COLORS (COLORS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0001164 - $ 0.00012269
24-часов нисък: $ 0.0001164
24-часов висок: $ 0.00012269
Рекорд за всички времена: $ 0.00034162
Най-ниска цена: $ 0.00011488
Промяна на цената (1ч): +1.56%
Промяна на цената (1д): +1.45%
Промяна на цената (7д): -5.82%

Цената в реално време за COLORS (COLORS) е$0.00011957. През последните 24 часа COLORS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0001164 до най-висока стойност $ 0.00012269, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COLORS е $ 0.00034162, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011488.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COLORS има промяна от +1.56% за последния час, +1.45% за 24 часа и -5.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за COLORS (COLORS)

Пазарна капитализация: $ 119.37K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 119.37K
Циркулиращо предлагане: 998.34M
Общо предлагане: 998,341,633.541354

Текущата пазарна капитализация на COLORS е $ 119.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COLORS е 998.34M, като общото предлагане е 998341633.541354. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 119.37K.