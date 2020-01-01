Токеномика на Colend (CLND) Открийте ключова информация за Colend (CLND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Colend (CLND) Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Официален уебсайт: https://www.colend.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Colend (CLND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Colend (CLND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 250.34K $ 250.34K $ 250.34K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M Рекорд за всички времена: $ 0.334305 $ 0.334305 $ 0.334305 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.050523 $ 0.050523 $ 0.050523 Текуща цена: $ 0.068029 $ 0.068029 $ 0.068029 Научете повече за цената на Colend (CLND)

Токеномика на Colend (CLND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Colend (CLND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLND, разгледайте цената в реално време на токените CLND!

Прогноза за цената за CLND Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLND? Нашата страница за прогноза за цената CLND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLND сега!

