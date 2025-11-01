Информация за цената за ColdPL (COLDPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.36% Промяна на цената (1д) -0.36% Промяна на цената (7д) -1.45% Промяна на цената (7д) -1.45%

Цената в реално време за ColdPL (COLDPL) е--. През последните 24 часа COLDPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COLDPL е $ 0.0021093, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COLDPL има промяна от -0.36% за последния час, -0.36% за 24 часа и -1.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ColdPL (COLDPL)

Пазарна капитализация $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

Текущата пазарна капитализация на ColdPL е $ 314.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COLDPL е 1000.00M, като общото предлагане е 999995724.646193. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 314.91K.