Токеномика на Coinye West (COINYE) Открийте ключова информация за Coinye West (COINYE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Coinye West (COINYE) Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Официален уебсайт: https://coinye.lol/ Купете COINYE сега!

Токеномика и анализ на цената за Coinye West (COINYE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coinye West (COINYE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 441.94K $ 441.94K $ 441.94K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 502.46K $ 502.46K $ 502.46K Рекорд за всички времена: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005023 $ 0.0005023 $ 0.0005023 Научете повече за цената на Coinye West (COINYE)

Токеномика на Coinye West (COINYE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coinye West (COINYE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COINYE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COINYE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COINYE, разгледайте цената в реално време на токените COINYE!

Прогноза за цената за COINYE Искате ли да знаете какъв път може да поеме COINYE? Нашата страница за прогноза за цената COINYE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COINYE сега!

