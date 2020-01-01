Токеномика на Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Открийте ключова информация за Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://www.steakhouse.financial/ Купете CSUSDL сега!

Токеномика и анализ на цената за Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 84.06M Общо предлагане: $ 81.26M Циркулиращо предлагане: $ 81.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 84.06M Рекорд за всички времена: $ 1.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.941992 Текуща цена: $ 1.034 Научете повече за цената на Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)

Токеномика на Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSUSDL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSUSDL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSUSDL, разгледайте цената в реално време на токените CSUSDL!

Прогноза за цената за CSUSDL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSUSDL? Нашата страница за прогноза за цената CSUSDL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CSUSDL сега!

