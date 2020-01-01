Токеномика на Coinshift USDC (CSUSDC) Открийте ключова информация за Coinshift USDC (CSUSDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Официален уебсайт: https://www.coinshift.xyz/ Купете CSUSDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Coinshift USDC (CSUSDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coinshift USDC (CSUSDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Общо предлагане: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Циркулиращо предлагане: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Рекорд за всички времена: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Текуща цена: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Научете повече за цената на Coinshift USDC (CSUSDC)

Токеномика на Coinshift USDC (CSUSDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coinshift USDC (CSUSDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSUSDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSUSDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSUSDC, разгледайте цената в реално време на токените CSUSDC!

