Токеномика на COINE (COINE) Открийте ключова информация за COINE (COINE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COINE (COINE) Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community. Официален уебсайт: https://coine.io/ Купете COINE сега!

Токеномика и анализ на цената за COINE (COINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COINE (COINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Общо предлагане: $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M Циркулиращо предлагане: $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Рекорд за всички времена: $ 0.00031012 $ 0.00031012 $ 0.00031012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001078 $ 0.00001078 $ 0.00001078 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на COINE (COINE)

Токеномика на COINE (COINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COINE (COINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COINE, разгледайте цената в реално време на токените COINE!

Прогноза за цената за COINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме COINE? Нашата страница за прогноза за цената COINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COINE сега!

