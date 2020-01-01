Токеномика на CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Открийте ключова информация за CoinDesk DeFi Select Index (DFX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CoinDesk DeFi Select Index (DFX) The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://indices.coindesk.com/indices/dfx Купете DFX сега!

Токеномика и анализ на цената за CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CoinDesk DeFi Select Index (DFX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 138.14K $ 138.14K $ 138.14K Общо предлагане: $ 61.98K $ 61.98K $ 61.98K Циркулиращо предлагане: $ 61.98K $ 61.98K $ 61.98K FDV (оценка при пълна реализация): $ 138.14K $ 138.14K $ 138.14K Рекорд за всички времена: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Текуща цена: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Научете повече за цената на CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Токеномика на CoinDesk DeFi Select Index (DFX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CoinDesk DeFi Select Index (DFX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DFX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DFX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DFX, разгледайте цената в реално време на токените DFX!

