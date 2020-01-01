Токеномика на CoinCreate (CREA) Открийте ключова информация за CoinCreate (CREA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CoinCreate (CREA) CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI Официален уебсайт: https://coincreate.io/ Бяла книга: https://docs.coincreate.io/ Купете CREA сега!

Токеномика и анализ на цената за CoinCreate (CREA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CoinCreate (CREA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Рекорд за всички времена: $ 0.054775 $ 0.054775 $ 0.054775 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00361937 $ 0.00361937 $ 0.00361937 Текуща цена: $ 0.02905698 $ 0.02905698 $ 0.02905698 Научете повече за цената на CoinCreate (CREA)

Токеномика на CoinCreate (CREA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CoinCreate (CREA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CREA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CREA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CREA, разгледайте цената в реално време на токените CREA!

Прогноза за цената за CREA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CREA? Нашата страница за прогноза за цената CREA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CREA сега!

