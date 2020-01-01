Токеномика на Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CBDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CBDOGE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBDOGE, разгледайте цената в реално време на токените CBDOGE!
