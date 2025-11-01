Информация за цената за CoinbarPay (CBPAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.11% Промяна на цената (1д) +0.97% Промяна на цената (7д) -1.54% Промяна на цената (7д) -1.54%

Цената в реално време за CoinbarPay (CBPAY) е--. През последните 24 часа CBPAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CBPAY е $ 0.00137281, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CBPAY има промяна от -0.11% за последния час, +0.97% за 24 часа и -1.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CoinbarPay (CBPAY)

Пазарна капитализация $ 474.17K$ 474.17K $ 474.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Циркулиращо предлагане 3.68B 3.68B 3.68B Общо предлагане 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CoinbarPay е $ 474.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CBPAY е 3.68B, като общото предлагане е 40000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.15M.