Информация за Coin98 Dollar (CUSD) CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Официален уебсайт: https://coin98.com/dollar Купете CUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Coin98 Dollar (CUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coin98 Dollar (CUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Общо предлагане: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Циркулиращо предлагане: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Рекорд за всички времена: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.446195 $ 0.446195 $ 0.446195 Текуща цена: $ 0.816533 $ 0.816533 $ 0.816533 Научете повече за цената на Coin98 Dollar (CUSD)

Токеномика на Coin98 Dollar (CUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coin98 Dollar (CUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CUSD, разгледайте цената в реално време на токените CUSD!

Прогноза за цената за CUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме CUSD? Нашата страница за прогноза за цената CUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CUSD сега!

