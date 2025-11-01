Информация за цената за Coin (COINS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00053388 $ 0.00053388 $ 0.00053388 24-часов нисък $ 0.00056069 $ 0.00056069 $ 0.00056069 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00053388$ 0.00053388 $ 0.00053388 24-часов висок $ 0.00056069$ 0.00056069 $ 0.00056069 Рекорд за всички времена $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Най-ниска цена $ 0.00008402$ 0.00008402 $ 0.00008402 Промяна на цената (1ч) +0.22% Промяна на цената (1д) +3.09% Промяна на цената (7д) -6.36% Промяна на цената (7д) -6.36%

Цената в реално време за Coin (COINS) е$0.0005563. През последните 24 часа COINS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00053388 до най-висока стойност $ 0.00056069, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COINS е $ 0.00260472, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008402.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COINS има промяна от +0.22% за последния час, +3.09% за 24 часа и -6.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Coin (COINS)

Пазарна капитализация $ 552.47K$ 552.47K $ 552.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 552.47K$ 552.47K $ 552.47K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

Текущата пазарна капитализация на Coin е $ 552.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COINS е 1000.00M, като общото предлагане е 999999380.700169. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 552.47K.