Токеномика на Cogito Finance (CGV) Открийте ключова информация за Cogito Finance (CGV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Официален уебсайт: https://www.cogito.finance/ Бяла книга: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Купете CGV сега!

Токеномика и анализ на цената за Cogito Finance (CGV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cogito Finance (CGV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 535.40K $ 535.40K $ 535.40K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 96.91M $ 96.91M $ 96.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Рекорд за всички времена: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Текуща цена: $ 0.00553142 $ 0.00553142 $ 0.00553142 Научете повече за цената на Cogito Finance (CGV)

Токеномика на Cogito Finance (CGV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cogito Finance (CGV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CGV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CGV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CGV, разгледайте цената в реално време на токените CGV!

Прогноза за цената за CGV Искате ли да знаете какъв път може да поеме CGV? Нашата страница за прогноза за цената CGV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CGV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!