Информация за цената за Cofinex (CNX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.254023 $ 0.254023 $ 0.254023 24-часов нисък $ 0.278604 $ 0.278604 $ 0.278604 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.254023$ 0.254023 $ 0.254023 24-часов висок $ 0.278604$ 0.278604 $ 0.278604 Рекорд за всички времена $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 Най-ниска цена $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) +33.68% Промяна на цената (7д) +33.68%

Цената в реално време за Cofinex (CNX) е$0.278471. През последните 24 часа CNX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.254023 до най-висока стойност $ 0.278604, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CNX е $ 0.500327, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04504196.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CNX има промяна от -0.01% за последния час, +0.01% за 24 часа и +33.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cofinex (CNX)

Пазарна капитализация $ 18.10M$ 18.10M $ 18.10M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 139.24M$ 139.24M $ 139.24M Циркулиращо предлагане 65.00M 65.00M 65.00M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Cofinex е $ 18.10M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CNX е 65.00M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.24M.