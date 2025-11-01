Информация за цената за CODY (CODY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001315 $ 0.00001315 $ 0.00001315 24-часов нисък $ 0.00001403 $ 0.00001403 $ 0.00001403 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001315$ 0.00001315 $ 0.00001315 24-часов висок $ 0.00001403$ 0.00001403 $ 0.00001403 Рекорд за всички времена $ 0.00003875$ 0.00003875 $ 0.00003875 Най-ниска цена $ 0.00000346$ 0.00000346 $ 0.00000346 Промяна на цената (1ч) +1.22% Промяна на цената (1д) -0.98% Промяна на цената (7д) +20.56% Промяна на цената (7д) +20.56%

Цената в реално време за CODY (CODY) е$0.00001337. През последните 24 часа CODY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001315 до най-висока стойност $ 0.00001403, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CODY е $ 0.00003875, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000346.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CODY има промяна от +1.22% за последния час, -0.98% за 24 часа и +20.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CODY (CODY)

Пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Циркулиращо предлагане 76.59B 76.59B 76.59B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CODY е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CODY е 76.59B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.34M.