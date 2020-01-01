Токеномика на Codex Multichain (CODEX) Открийте ключова информация за Codex Multichain (CODEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Codex Multichain (CODEX) The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Официален уебсайт: https://codextoken.com/

Токеномика и анализ на цената за Codex Multichain (CODEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Codex Multichain (CODEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 198.51K $ 198.51K $ 198.51K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 198.51K $ 198.51K $ 198.51K Рекорд за всички времена: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00198536 $ 0.00198536 $ 0.00198536 Научете повече за цената на Codex Multichain (CODEX)

Токеномика на Codex Multichain (CODEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Codex Multichain (CODEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CODEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CODEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CODEX, разгледайте цената в реално време на токените CODEX!

Прогноза за цената за CODEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CODEX? Нашата страница за прогноза за цената CODEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CODEX сега!

