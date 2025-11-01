Информация за цената за CodeputerBot (CODEPUTER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001282 $ 0.00001282 $ 0.00001282 24-часов нисък $ 0.000013 $ 0.000013 $ 0.000013 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 24-часов висок $ 0.000013$ 0.000013 $ 0.000013 Рекорд за всички времена $ 0.00074235$ 0.00074235 $ 0.00074235 Най-ниска цена $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.03% Промяна на цената (7д) -6.04% Промяна на цената (7д) -6.04%

Цената в реално време за CodeputerBot (CODEPUTER) е$0.00001295. През последните 24 часа CODEPUTER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001282 до най-висока стойност $ 0.000013, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CODEPUTER е $ 0.00074235, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001258.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CODEPUTER има промяна от -- за последния час, +1.03% за 24 часа и -6.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CodeputerBot (CODEPUTER)

Пазарна капитализация $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Циркулиращо предлагане 999.37M 999.37M 999.37M Общо предлагане 999,373,948.048843 999,373,948.048843 999,373,948.048843

Текущата пазарна капитализация на CodeputerBot е $ 12.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CODEPUTER е 999.37M, като общото предлагане е 999373948.048843. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.94K.