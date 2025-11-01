Информация за цената за Coded for millions (CODED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.000049 - $ 0.00005713
24-часов нисък: $ 0.000049
24-часов висок: $ 0.00005713
Рекорд за всички времена: $ 0.00066969
Най-ниска цена: $ 0.00004387
Промяна на цената (1ч): +0.45%
Промяна на цената (1д): -6.66%
Промяна на цената (7д): -38.43%

Цената в реално време за Coded for millions (CODED) е$0.00005275. През последните 24 часа CODED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000049 до най-висока стойност $ 0.00005713, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CODED е $ 0.00066969, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004387.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CODED има промяна от +0.45% за последния час, -6.66% за 24 часа и -38.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Coded for millions (CODED)

Пазарна капитализация: $ 52.85K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 52.85K
Циркулиращо предлагане: 999.85M
Общо предлагане: 999,848,163.503039

Текущата пазарна капитализация на Coded for millions е $ 52.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CODED е 999.85M, като общото предлагане е 999848163.503039. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 52.85K.