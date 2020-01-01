Токеномика на CodeCraft AI (CRAFT) Открийте ключова информация за CodeCraft AI (CRAFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CodeCraft AI (CRAFT) Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Официален уебсайт: https://codecraft.name/ Купете CRAFT сега!

Токеномика и анализ на цената за CodeCraft AI (CRAFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CodeCraft AI (CRAFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.25K $ 19.25K $ 19.25K Общо предлагане: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Циркулиращо предлагане: $ 964.93M $ 964.93M $ 964.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.94K $ 19.94K $ 19.94K Рекорд за всички времена: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CodeCraft AI (CRAFT)

Токеномика на CodeCraft AI (CRAFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CodeCraft AI (CRAFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRAFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRAFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRAFT, разгледайте цената в реално време на токените CRAFT!

