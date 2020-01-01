Токеномика на COCO Community (COCO) Открийте ключова информация за COCO Community (COCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COCO Community (COCO) COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Официален уебсайт: https://coredaococo.org Купете COCO сега!

Токеномика и анализ на цената за COCO Community (COCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COCO Community (COCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.65K $ 1.65K $ 1.65K Общо предлагане: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Циркулиращо предлагане: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.07K $ 4.07K $ 4.07K Рекорд за всички времена: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00149001 $ 0.00149001 $ 0.00149001 Текуща цена: $ 0.00193992 $ 0.00193992 $ 0.00193992 Научете повече за цената на COCO Community (COCO)

Токеномика на COCO Community (COCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COCO Community (COCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCO, разгледайте цената в реално време на токените COCO!

Прогноза за цената за COCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме COCO? Нашата страница за прогноза за цената COCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

