Токеномика на COCO COIN (COCO) Открийте ключова информация за COCO COIN (COCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COCO COIN (COCO) COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. Официален уебсайт: https://cococoin.tech/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view Купете COCO сега!

Токеномика и анализ на цената за COCO COIN (COCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COCO COIN (COCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Общо предлагане: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B Циркулиращо предлагане: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Рекорд за всички времена: $ 0.00268607 $ 0.00268607 $ 0.00268607 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на COCO COIN (COCO)

Токеномика на COCO COIN (COCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COCO COIN (COCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCO, разгледайте цената в реално време на токените COCO!

