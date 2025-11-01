Информация за цената за COCK (COCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.43% Промяна на цената (1д) +6.59% Промяна на цената (7д) -18.80% Промяна на цената (7д) -18.80%

Цената в реално време за COCK (COCK) е--. През последните 24 часа COCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COCK е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COCK има промяна от +1.43% за последния час, +6.59% за 24 часа и -18.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за COCK (COCK)

Пазарна капитализация $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,897,205.296532 999,897,205.296532 999,897,205.296532

Текущата пазарна капитализация на COCK е $ 36.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COCK е 999.90M, като общото предлагане е 999897205.296532. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.26K.