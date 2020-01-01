Токеномика на CNNS (CNNS) Открийте ключова информация за CNNS (CNNS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CNNS (CNNS) Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs Официален уебсайт: https://cnns.io/ Купете CNNS сега!

Токеномика и анализ на цената за CNNS (CNNS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CNNS (CNNS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 158.93K $ 158.93K $ 158.93K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (оценка при пълна реализация): $ 903.41K $ 903.41K $ 903.41K Рекорд за всички времена: $ 0.01736593 $ 0.01736593 $ 0.01736593 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CNNS (CNNS)

Токеномика на CNNS (CNNS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CNNS (CNNS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CNNS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CNNS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CNNS, разгледайте цената в реално време на токените CNNS!

Прогноза за цената за CNNS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CNNS? Нашата страница за прогноза за цената CNNS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CNNS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!