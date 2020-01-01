Токеномика на CMX Agent (CMX) Открийте ключова информация за CMX Agent (CMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CMX Agent (CMX) CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Официален уебсайт: https://cmxagent.com Бяла книга: https://docs.cmxagent.com Купете CMX сега!

Токеномика и анализ на цената за CMX Agent (CMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CMX Agent (CMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 233.84K $ 233.84K $ 233.84K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 259.03K $ 259.03K $ 259.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025834 $ 0.00025834 $ 0.00025834 Научете повече за цената на CMX Agent (CMX)

Токеномика на CMX Agent (CMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CMX Agent (CMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CMX, разгледайте цената в реално време на токените CMX!

