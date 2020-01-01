Токеномика на Clustr (CLUSTR) Открийте ключова информация за Clustr (CLUSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Clustr (CLUSTR) Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Официален уебсайт: https://clustr.network/ Купете CLUSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Clustr (CLUSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Clustr (CLUSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Рекорд за всички времена: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 Текуща цена: $ 0.00408423 $ 0.00408423 $ 0.00408423 Научете повече за цената на Clustr (CLUSTR)

Токеномика на Clustr (CLUSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Clustr (CLUSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLUSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLUSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLUSTR, разгледайте цената в реално време на токените CLUSTR!

Прогноза за цената за CLUSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLUSTR? Нашата страница за прогноза за цената CLUSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLUSTR сега!

