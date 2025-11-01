Информация за цената за CLU (CLU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005351 24-часов нисък $ 0.0000554 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00020879 Най-ниска цена $ 0.00005182 Промяна на цената (1ч) +1.04% Промяна на цената (1д) +2.97% Промяна на цената (7д) -19.50%

Цената в реално време за CLU (CLU) е$0.00005527. През последните 24 часа CLU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005351 до най-висока стойност $ 0.0000554, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLU е $ 0.00020879, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLU има промяна от +1.04% за последния час, +2.97% за 24 часа и -19.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CLU (CLU)

Пазарна капитализация $ 54.82K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 54.82K Циркулиращо предлагане 991.18M Общо предлагане 991,178,886.0244287

Текущата пазарна капитализация на CLU е $ 54.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLU е 991.18M, като общото предлагане е 991178886.0244287. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 54.82K.