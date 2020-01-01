Токеномика на cloudyheart (CLOUDY) Открийте ключова информация за cloudyheart (CLOUDY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cloudyheart (CLOUDY) cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Официален уебсайт: https://www.cloudyheart.net/ Купете CLOUDY сега!

Токеномика и анализ на цената за cloudyheart (CLOUDY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cloudyheart (CLOUDY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 405.49K $ 405.49K $ 405.49K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 405.49K $ 405.49K $ 405.49K Рекорд за всички времена: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004054 $ 0.0004054 $ 0.0004054 Научете повече за цената на cloudyheart (CLOUDY)

Токеномика на cloudyheart (CLOUDY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cloudyheart (CLOUDY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLOUDY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLOUDY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLOUDY, разгледайте цената в реално време на токените CLOUDY!

