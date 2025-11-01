Информация за цената за CLONES (CLONES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.01% Промяна на цената (1д) -4.19% Промяна на цената (7д) -21.24% Промяна на цената (7д) -21.24%

Цената в реално време за CLONES (CLONES) е--. През последните 24 часа CLONES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLONES е $ 0.00472169, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLONES има промяна от +1.01% за последния час, -4.19% за 24 часа и -21.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CLONES (CLONES)

Пазарна капитализация $ 228.84K$ 228.84K $ 228.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 234.70K$ 234.70K $ 234.70K Циркулиращо предлагане 975.00M 975.00M 975.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CLONES е $ 228.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLONES е 975.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 234.70K.