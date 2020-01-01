Токеномика на cliza (CLIZA) Открийте ключова информация за cliza (CLIZA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cliza (CLIZA) Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Официален уебсайт: https://cliza.ai Купете CLIZA сега!

Токеномика и анализ на цената за cliza (CLIZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cliza (CLIZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 855.13M $ 855.13M $ 855.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Рекорд за всички времена: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00120231 $ 0.00120231 $ 0.00120231 Научете повече за цената на cliza (CLIZA)

Токеномика на cliza (CLIZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cliza (CLIZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLIZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLIZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLIZA, разгледайте цената в реално време на токените CLIZA!

