Токеномика на ClinTex CTi (CTI) Открийте ключова информация за ClinTex CTi (CTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за ClinTex CTi (CTI) Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. Официален уебсайт: https://clintex.io Купете CTI сега!

Токеномика и анализ на цената за ClinTex CTi (CTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ClinTex CTi (CTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 166.38K $ 166.38K $ 166.38K Общо предлагане: $ 191.31M $ 191.31M $ 191.31M Циркулиращо предлагане: $ 83.29M $ 83.29M $ 83.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 382.18K $ 382.18K $ 382.18K Рекорд за всички времена: $ 0.390233 $ 0.390233 $ 0.390233 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00199769 $ 0.00199769 $ 0.00199769 Научете повече за цената на ClinTex CTi (CTI)

Токеномика на ClinTex CTi (CTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ClinTex CTi (CTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTI, разгледайте цената в реално време на токените CTI!

Прогноза за цената за CTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTI? Нашата страница за прогноза за цената CTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

