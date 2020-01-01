Токеномика на ClearDAO (CLH) Открийте ключова информация за ClearDAO (CLH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ClearDAO (CLH) ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Официален уебсайт: https://cleardao.com/ Купете CLH сега!

Токеномика и анализ на цената за ClearDAO (CLH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ClearDAO (CLH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 99.93K $ 99.93K $ 99.93K Общо предлагане: $ 625.36M $ 625.36M $ 625.36M Циркулиращо предлагане: $ 531.55M $ 531.55M $ 531.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 117.57K $ 117.57K $ 117.57K Рекорд за всички времена: $ 0.748251 $ 0.748251 $ 0.748251 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0.000188 $ 0.000188 $ 0.000188 Научете повече за цената на ClearDAO (CLH)

Токеномика на ClearDAO (CLH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ClearDAO (CLH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLH, разгледайте цената в реално време на токените CLH!

