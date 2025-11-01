Информация за цената за Clean Food (CF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00200879 $ 0.00200879 $ 0.00200879 24-часов нисък $ 0.00287965 $ 0.00287965 $ 0.00287965 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00200879$ 0.00200879 $ 0.00200879 24-часов висок $ 0.00287965$ 0.00287965 $ 0.00287965 Рекорд за всички времена $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Най-ниска цена $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -0.41% Промяна на цената (7д) -22.10% Промяна на цената (7д) -22.10%

Цената в реално време за Clean Food (CF) е$0.00257849. През последните 24 часа CF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00200879 до най-висока стойност $ 0.00287965, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CF е $ 0.03350273, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00116004.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CF има промяна от -0.00% за последния час, -0.41% за 24 часа и -22.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Clean Food (CF)

Пазарна капитализация $ 226.91K$ 226.91K $ 226.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 226.91K$ 226.91K $ 226.91K Циркулиращо предлагане 88.00M 88.00M 88.00M Общо предлагане 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Clean Food е $ 226.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CF е 88.00M, като общото предлагане е 88000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 226.91K.