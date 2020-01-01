Токеномика на Claude (CLAUDE) Открийте ключова информация за Claude (CLAUDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Claude (CLAUDE) The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges. Официален уебсайт: https://0xclaude.love/ Купете CLAUDE сега!

Токеномика и анализ на цената за Claude (CLAUDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Claude (CLAUDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.07K $ 63.07K $ 63.07K Общо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Циркулиращо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.07K $ 63.07K $ 63.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00620805 $ 0.00620805 $ 0.00620805 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Claude (CLAUDE)

Токеномика на Claude (CLAUDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Claude (CLAUDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLAUDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLAUDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLAUDE, разгледайте цената в реално време на токените CLAUDE!

Прогноза за цената за CLAUDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLAUDE? Нашата страница за прогноза за цената CLAUDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLAUDE сега!

