Токеномика на CLAPCAT ($CLAP) Открийте ключова информация за CLAPCAT ($CLAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CLAPCAT ($CLAP) CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause. Официален уебсайт: https://clapgo.com/ Купете $CLAP сега!

Токеномика и анализ на цената за CLAPCAT ($CLAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CLAPCAT ($CLAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 387.13K $ 387.13K $ 387.13K Общо предлагане: $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M Циркулиращо предлагане: $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 387.13K $ 387.13K $ 387.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00480693 $ 0.00480693 $ 0.00480693 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004894 $ 0.0004894 $ 0.0004894 Научете повече за цената на CLAPCAT ($CLAP)

Токеномика на CLAPCAT ($CLAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CLAPCAT ($CLAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $CLAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $CLAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CLAP, разгледайте цената в реално време на токените $CLAP!

Прогноза за цената за $CLAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CLAP? Нашата страница за прогноза за цената $CLAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $CLAP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!