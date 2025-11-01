Информация за цената за CLANS (CLANS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00011365 $ 0.00011365 $ 0.00011365 24-часов нисък $ 0.00011807 $ 0.00011807 $ 0.00011807 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00011365$ 0.00011365 $ 0.00011365 24-часов висок $ 0.00011807$ 0.00011807 $ 0.00011807 Рекорд за всички времена $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Най-ниска цена $ 0.00011365$ 0.00011365 $ 0.00011365 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) -3.26% Промяна на цената (7д) -43.19% Промяна на цената (7д) -43.19%

Цената в реално време за CLANS (CLANS) е$0.0001142. През последните 24 часа CLANS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00011365 до най-висока стойност $ 0.00011807, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLANS е $ 0.00193529, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011365.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLANS има промяна от +0.36% за последния час, -3.26% за 24 часа и -43.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CLANS (CLANS)

Пазарна капитализация $ 114.20K$ 114.20K $ 114.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 114.20K$ 114.20K $ 114.20K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,987,101.7765787 999,987,101.7765787 999,987,101.7765787

Текущата пазарна капитализация на CLANS е $ 114.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLANS е 999.99M, като общото предлагане е 999987101.7765787. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 114.20K.