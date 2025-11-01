Информация за цената за Clankermon (CLANKERMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00122922 $ 0.00122922 $ 0.00122922 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00122922$ 0.00122922 $ 0.00122922 Рекорд за всички времена $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -8.68% Промяна на цената (1д) +62.48% Промяна на цената (7д) +40.74% Промяна на цената (7д) +40.74%

Цената в реално време за Clankermon (CLANKERMON) е$0.00104333. През последните 24 часа CLANKERMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00122922, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLANKERMON е $ 0.00185889, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLANKERMON има промяна от -8.68% за последния час, +62.48% за 24 часа и +40.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Clankermon (CLANKERMON)

Пазарна капитализация $ 993.81K$ 993.81K $ 993.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 993.81K$ 993.81K $ 993.81K Циркулиращо предлагане 953.51M 953.51M 953.51M Общо предлагане 953,511,831.1459543 953,511,831.1459543 953,511,831.1459543

Текущата пазарна капитализация на Clankermon е $ 993.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLANKERMON е 953.51M, като общото предлагане е 953511831.1459543. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 993.81K.