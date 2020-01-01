Токеномика на Civfund Stone (0NE) Открийте ключова информация за Civfund Stone (0NE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Civfund Stone (0NE) Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place. Официален уебсайт: https://civfund.org/ Купете 0NE сега!

Токеномика и анализ на цената за Civfund Stone (0NE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Civfund Stone (0NE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 103.72K $ 103.72K $ 103.72K Общо предлагане: $ 977.21T $ 977.21T $ 977.21T Циркулиращо предлагане: $ 977.21T $ 977.21T $ 977.21T FDV (оценка при пълна реализация): $ 103.72K $ 103.72K $ 103.72K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Civfund Stone (0NE)

Токеномика на Civfund Stone (0NE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Civfund Stone (0NE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 0NE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 0NE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 0NE, разгледайте цената в реално време на токените 0NE!

Прогноза за цената за 0NE Искате ли да знаете какъв път може да поеме 0NE? Нашата страница за прогноза за цената 0NE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 0NE сега!

