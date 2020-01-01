Токеномика на City Tycoon Games (CTG) Открийте ключова информация за City Tycoon Games (CTG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за City Tycoon Games (CTG) City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Официален уебсайт: https://www.citytycoon.games/ Купете CTG сега!

Токеномика и анализ на цената за City Tycoon Games (CTG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за City Tycoon Games (CTG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.27K $ 15.27K $ 15.27K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Рекорд за всички времена: $ 0.675682 $ 0.675682 $ 0.675682 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00126773 $ 0.00126773 $ 0.00126773 Текуща цена: $ 0.00127122 $ 0.00127122 $ 0.00127122 Научете повече за цената на City Tycoon Games (CTG)

Токеномика на City Tycoon Games (CTG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на City Tycoon Games (CTG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTG, разгледайте цената в реално време на токените CTG!

Прогноза за цената за CTG Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTG? Нашата страница за прогноза за цената CTG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTG сега!

