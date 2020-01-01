Токеномика на City Boys (TOONS) Открийте ключова информация за City Boys (TOONS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за City Boys (TOONS) City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone. Официален уебсайт: https://www.cityboyscoin.com Бяла книга: https://www.cityboyscoin.com Купете TOONS сега!

Токеномика и анализ на цената за City Boys (TOONS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за City Boys (TOONS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.11K $ 35.11K $ 35.11K Рекорд за всички времена: $ 0.00405688 $ 0.00405688 $ 0.00405688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на City Boys (TOONS)

Токеномика на City Boys (TOONS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на City Boys (TOONS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOONS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOONS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOONS, разгледайте цената в реално време на токените TOONS!

Прогноза за цената за TOONS Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOONS? Нашата страница за прогноза за цената TOONS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOONS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!