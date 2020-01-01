Токеномика на CitaDAO (KNIGHT)
Информация за CitaDAO (KNIGHT)
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за CitaDAO (KNIGHT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CitaDAO (KNIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на CitaDAO (KNIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на CitaDAO (KNIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KNIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KNIGHT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNIGHT, разгледайте цената в реално време на токените KNIGHT!
Прогноза за цената за KNIGHT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNIGHT? Нашата страница за прогноза за цената KNIGHT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.