Информация за цената за Cisco xStock (CSCOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 72.44 $ 72.44 $ 72.44 24-часов нисък $ 73.92 $ 73.92 $ 73.92 24-часов висок 24-часов нисък $ 72.44$ 72.44 $ 72.44 24-часов висок $ 73.92$ 73.92 $ 73.92 Рекорд за всички времена $ 73.92$ 73.92 $ 73.92 Най-ниска цена $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Промяна на цената (1ч) -0.08% Промяна на цената (1д) -0.17% Промяна на цената (7д) +3.24% Промяна на цената (7д) +3.24%

Цената в реално време за Cisco xStock (CSCOX) е$73.03. През последните 24 часа CSCOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 72.44 до най-висока стойност $ 73.92, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CSCOX е $ 73.92, а най-ниската цена за всички времена е $ 65.89.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CSCOX има промяна от -0.08% за последния час, -0.17% за 24 часа и +3.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cisco xStock (CSCOX)

Пазарна капитализация $ 185.37K$ 185.37K $ 185.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Циркулиращо предлагане 2.54K 2.54K 2.54K Общо предлагане 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

Текущата пазарна капитализация на Cisco xStock е $ 185.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CSCOX е 2.54K, като общото предлагане е 28220.20659668. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.06M.