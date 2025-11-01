БорсаDEX+
Цената в реално време на Cisco xStock днес е 73.03 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CSCOX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CSCOX в MEXC сега.

Cisco xStock цена (CSCOX)

1 CSCOX към USD - цена в реално време:

$73.06
$73.06
+0.20%1D
Cisco xStock (CSCOX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:17:02 (UTC+8)

Информация за цената за Cisco xStock (CSCOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 72.44
$ 72.44
24-часов нисък
$ 73.92
$ 73.92
24-часов висок

$ 72.44
$ 72.44

$ 73.92
$ 73.92

$ 73.92
$ 73.92

$ 65.89
$ 65.89

-0.08%

-0.17%

+3.24%

+3.24%

Цената в реално време за Cisco xStock (CSCOX) е$73.03. През последните 24 часа CSCOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 72.44 до най-висока стойност $ 73.92, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CSCOX е $ 73.92, а най-ниската цена за всички времена е $ 65.89.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CSCOX има промяна от -0.08% за последния час, -0.17% за 24 часа и +3.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cisco xStock (CSCOX)

$ 185.37K
$ 185.37K

--
--

$ 2.06M
$ 2.06M

2.54K
2.54K

28,220.20659668
28,220.20659668

Текущата пазарна капитализация на Cisco xStock е $ 185.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CSCOX е 2.54K, като общото предлагане е 28220.20659668. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.06M.

История на цените за Cisco xStock (CSCOX) USD

През днешния ден промяната в цената на Cisco xStock към USD беше $ -0.13128041164233.
През последните 30 дни промяната в цената на Cisco xStock към USD беше $ +4.9391795660.
През последните 60 дни промяната в цената на Cisco xStock към USD беше $ +4.1437952300.
През последните 90 дни промяната в цената на Cisco xStock към USD беше $ +6.07054372347152.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.13128041164233-0.17%
30 дни$ +4.9391795660+6.76%
60 дни$ +4.1437952300+5.67%
90 дни$ +6.07054372347152+9.07%

Какво е Cisco xStock (CSCOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Cisco xStock (USD)

Колко ще струва Cisco xStock (CSCOX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cisco xStock (CSCOX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cisco xStock.

Проверете прогнозата за цената за Cisco xStock сега!

CSCOX към местни валути

Токеномика на Cisco xStock (CSCOX)

Разбирането на токеномиката на Cisco xStock (CSCOX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CSCOX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Cisco xStock (CSCOX)

Колко струва Cisco xStock (CSCOX) днес?
Цената в реално време на CSCOX в USD е 73.03 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CSCOX към USD?
Текущата цена на CSCOX към USD е $ 73.03. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cisco xStock?
Пазарната капитализация за CSCOX е $ 185.37K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CSCOX?
Циркулиращото предлагане на CSCOX е 2.54K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CSCOX?
CSCOX постигна ATH цена от 73.92 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CSCOX?
CSCOX достигна ATL цена от 65.89 USD.
Какъв е обемът на търговията на CSCOX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CSCOX е -- USD.
Ще се повиши ли CSCOX тази година?
CSCOX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CSCOX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Cisco xStock (CSCOX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,771.28

$3,889.09

$0.02763

$188.75

$1.0004

$3,889.09

$109,771.28

$188.75

$2.5327

$1,088.78

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000704

$0.09651

$0.001087

$0.00000116

$0.00031

$0.0043

$0.7136

