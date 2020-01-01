Токеномика на Circularity Finance (CIFI) Открийте ключова информация за Circularity Finance (CIFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Circularity Finance (CIFI) Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms. Официален уебсайт: https://www.circularity.finance/ Бяла книга: https://elit-web3-solutions.gitbook.io/cifi-ecosystem/ Купете CIFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Circularity Finance (CIFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Circularity Finance (CIFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 427.31K $ 427.31K $ 427.31K Рекорд за всички времена: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.074419 $ 0.074419 $ 0.074419 Текуща цена: $ 0.170924 $ 0.170924 $ 0.170924 Научете повече за цената на Circularity Finance (CIFI)

Токеномика на Circularity Finance (CIFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Circularity Finance (CIFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CIFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CIFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CIFI, разгледайте цената в реално време на токените CIFI!

Прогноза за цената за CIFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CIFI? Нашата страница за прогноза за цената CIFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CIFI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!