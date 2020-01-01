Токеномика на Circular Protocol (CIRX) Открийте ключова информация за Circular Protocol (CIRX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Circular Protocol (CIRX) Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions. Официален уебсайт: https://circularlabs.io Бяла книга: https://circularlabs.io/page?page=whitepaper Купете CIRX сега!

Токеномика и анализ на цената за Circular Protocol (CIRX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Circular Protocol (CIRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.57B $ 4.57B $ 4.57B Рекорд за всички времена: $ 0.02126615 $ 0.02126615 $ 0.02126615 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00456916 $ 0.00456916 $ 0.00456916 Научете повече за цената на Circular Protocol (CIRX)

Токеномика на Circular Protocol (CIRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Circular Protocol (CIRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CIRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CIRX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CIRX, разгледайте цената в реално време на токените CIRX!

Прогноза за цената за CIRX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CIRX? Нашата страница за прогноза за цената CIRX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CIRX сега!

