Информация за CipherAI (CIPHER) Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Официален уебсайт: https://www.cipherext.com/ Купете CIPHER сега!

Токеномика и анализ на цената за CipherAI (CIPHER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CipherAI (CIPHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.28K $ 100.28K $ 100.28K Общо предлагане: $ 976.99M $ 976.99M $ 976.99M Циркулиращо предлагане: $ 876.99M $ 876.99M $ 876.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 111.72K $ 111.72K $ 111.72K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001145 $ 0.0001145 $ 0.0001145 Научете повече за цената на CipherAI (CIPHER)

Токеномика на CipherAI (CIPHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CipherAI (CIPHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CIPHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CIPHER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CIPHER, разгледайте цената в реално време на токените CIPHER!

Прогноза за цената за CIPHER Искате ли да знаете какъв път може да поеме CIPHER? Нашата страница за прогноза за цената CIPHER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CIPHER сега!

