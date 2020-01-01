Токеномика на Cipher Protocol (CIPHER)

Токеномика на Cipher Protocol (CIPHER)

Открийте ключова информация за Cipher Protocol (CIPHER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Cipher Protocol (CIPHER)

Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.

Why Choose Cipher Protocol?

Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.

AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.

EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.

Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.

Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.

Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.

Use Case

Confidential Decentralized Finance

Anonymous Donations and Crowdfunding

Private Identity Management

Private Smart Contracts

Privacy-Preserving Cross-Border Payments

Официален уебсайт:
https://cipherprotocol.io
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1iNPdSfenMugEKhMolWj-2nOcVNlYBUZo/view

Токеномика и анализ на цената за Cipher Protocol (CIPHER)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cipher Protocol (CIPHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 31.66K
$ 31.66K$ 31.66K
Рекорд за всички времена:
$ 0.0234094
$ 0.0234094$ 0.0234094
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0$ 0
Текуща цена:
$ 0.00015828
$ 0.00015828$ 0.00015828

Токеномика на Cipher Protocol (CIPHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Cipher Protocol (CIPHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CIPHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CIPHER токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CIPHER, разгледайте цената в реално време на токените CIPHER!

Прогноза за цената за CIPHER

Искате ли да знаете какъв път може да поеме CIPHER? Нашата страница за прогноза за цената CIPHER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.