Токеномика на Cipher Protocol (CIPHER)
Информация за Cipher Protocol (CIPHER)
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.
Why Choose Cipher Protocol?
Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.
AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.
EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.
Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.
Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.
Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.
Use Case
Confidential Decentralized Finance
Anonymous Donations and Crowdfunding
Private Identity Management
Private Smart Contracts
Privacy-Preserving Cross-Border Payments
Токеномика и анализ на цената за Cipher Protocol (CIPHER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cipher Protocol (CIPHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Cipher Protocol (CIPHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Cipher Protocol (CIPHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CIPHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CIPHER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CIPHER, разгледайте цената в реално време на токените CIPHER!
Отказ от отговорност
